C-130 kazası soruşturması: Malzemeler yorgunluk davranışı sergilemiş, bir tüp kuyruğa vurmuş
09.04.2026 10:23
Son Güncelleme: 09.04.2026 11:59
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen kargo uçağına yönelik inceleme sırasında, "malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediğinin" belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, karbondioksit gazı ile dolu bir tüpün yerinden çıktığını, sol kuyruk kısmına vurarak yarattığı nasarla uçağın düşmesine neden olduğunun değerlendirildiğini de ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı dolayısıyla TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık, basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, 1 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonuçları da paylaşıldı.
“KAZA ANINA KADAR SORUNSUZ ÇALIŞTI”
Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.
Gürcistan'da düşen kargo uçağının enkazı.
“PATLAYICI MADDE ARTIĞINA RASTLANMADI”
Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.
Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup, gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir. Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi."
Arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemeleri Gürcistan makamları ile koordineli şekilde yapılmıştı.
Basında çıkan "azot tüpüyle ilgili haberlerin" gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Aslında uçakta yangın söndürme mayisi bulunan ve uçak içinde sabitlenmiş 19 kilogramlık iki adet yangın tüpü olduğu, bunların uçak enkazında sağlam biçimde ve herhangi bir yere çarpma izi olmaksızın bulunduğu belirlenmiştir. Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yanıcı/patlayıcı olmayan karbondioksit gazı ile dolu tüpüyle beraber yuvasından çıkmıştır.”
“KARBONDİOKSİT DOLU TÜP YUVASINDAN ÇIKMIŞ, SOL KUYRUĞA VURMUŞ”
"Uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirilmiş olup, bulgulara yönelik metalurjik ve teknik incelemeler laboratuvarlarda devam etmektedir. Halkımızın ve kamuoyunun resmi açıklamalar dışındaki provokatif söylemlere itibar etmemesi önemlidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai rapor, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."
Düşen kargo uçağının enkazından görüntü
Toplantıda, İran Savaşı'n ateşkes kararı içinde, “Bölgemizde bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz ateşkes şartlarının harfiyen uygulanması. İsrail’in, Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren saldırılarının da derhal durdurulmasını bekliyoruz.” bilgisi verildi.
“MESCİD-İ AKSA BASKINLARINI KINIYORUZ”
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in yöneticileri tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan baskınları kınadıklarını, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.