C31K'dan sonra C7K grubuna da operasyon! 14 şüpheli gözaltında
25.11.2025 11:12
DHA
Telegram'da örgütlenip tepki çeken paylaşımlara imza atan "C7K" isimli gruba yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda dokuzu çocuk yaşta 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken C7K isimli gruba operasyon yapıldı.
Telegram ve Discord isimli platformlarda örgütlenen C7K isimli gruplarda, cinsel istismar, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yer alıyordu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gruplardaki paylaşımlara yönelik yeni bir operasyon başlattı.
ŞÜPHELİLERİN DOKUZU ÇOCUK YAŞTA
Operasyon kapsamında harekete gelen emniyet güçleri, 12 şehirde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla dokuzu çocuk yaştaki 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
C31K SORUŞTURMASINDA 10 TUTUKLAMA KARARI
Başsavcılık eylül ayında benzer paylaşımların yapıldığı C31K isimli gruplara yönelik bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u hakkında tutuklama kararı verilmişti.