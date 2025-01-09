Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı

Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı'na yönelik bir saldırı girişimi önlendi. Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah, “Durum kontrol altında. Başkanlık sarayındayım, endişelenecek bir durum yok. Küçük bir olaydı” açıklamasını yaptı. Çad Altyapı Bakanı Aziz Mahamat Saleh de “durumun kontrol altında” olduğunu söyledi.



BOKO HARM ŞÜPHESİ



Çad basını, saldırının Boko Haram militanları tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Bazı militanların sağ olarak ele geçirildiği bildirildi. Olay sonrası kaydedilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.



SİLAH SESLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine, saraya çıkan tüm yollar kapatıldı. Başkent sokaklarında askeri araçlar görüldü ve olay darbe girişimi endişelerine yol açtı.



NE OLMUŞTU?



Nisan 2021’de Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno cephede hayatını kaybetmiş, ardından oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno, askeri geçiş konseyi kurarak parlamentoyu feshetmişti. Itno, 6 Mayıs 2024’teki seçimlerde devlet başkanı seçilmişti. Çad halkı, 29 Aralık 2024’te yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitmişti.