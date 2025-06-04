Cadde ortasında maganda dehşeti: Anne ile oğlunu dövdüler

Kadın ve oğlu saldırıya uğrarken, olayı fark eden vatandaşlar koşarak saldırganları uzaklaştırdı.

İlerleyen sürücü, kadının oğlunun kendilerine seslenmesi ile bir anda durarak araçta bulunan iki kişi ile birlikte üstlerine koştu.

O sırada dükkanda bulunan kadının 15 yaşlarındaki oğlu, durumu fark ederek annesinin yanına gitti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Atatürk Caddesi'nde iki küçük çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, iddiaya göre, telefonla ilgilenen ve kendisine yol vermeyen sürücüye sözlü tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Meydana gelen olayda çocuklarda kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

Anne, çocuklarıyla beraber darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

"OĞLUMUN ÜSTÜNE SALDIRDILAR"

Olaya ilişkin konuşan Zerrin Bük, şunları kaydetti:

"Karşıya geçecekken, arkadaşlara yavaş olmalarını rica ettim. Ellinde telefonla direksiyona bakıyorlardı.

Bana küfür ederek cevap verdiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz?' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı.

Biraz ilerledikten sonra, 3 metre sonra, oğlum küfrü duyunca 'Neden anneme küfür ediyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.

Ondan sonra ani bir fren yaparak birdenbire oğlumun üstüne saldırdılar.

Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetle vurdular ve oğluma yumruk, tekme, tokatla saldırdılar."

"BİZ KİMSEYİ DÖVMEDİK"

Araç sürücüsü U.B. ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biz kimseyi dövmedik. Kadın yaya yolunda değildi, buna rağmen kendisine yol verdik.

Ancak yol verdikten sonra kadın bize hakaret etmeye başladı.

Daha sonra olay yerine gelen bir genç, bize ağır hakaretlerde bulundu.

Bu durumu görmezden gelemedim ve araçtan inerek genç kişiye doğru yöneldim.

Ancak, genç kişinin o kadının oğlu olduğunu fark ettiğimde, herhangi bir müdahalede bulunmadım ve durdum. Yanımda bulunan iki kişi ise akrabalarımdır.

Onlar da beni sakinleştirmek ve durdurmak amacıyla araçtan indiler."