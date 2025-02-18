Cadde ortasında silahlı çatışma
İstanbul Esenler'de husumetli iki grup arasında caddede silahlı çatışmada çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği ev, araç ve iş yerleri zarar gördü. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı.
Otomobildeki grubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti.
ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede onlarca boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılana aramalarda ise olayda kullandıkları düşünülen 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Silahlı Saldırı
- Esenler