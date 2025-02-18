Cadde ortasında silahlı çatışma

İstanbul Esenler'de husumetli iki grup arasında caddede silahlı çatışmada çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği ev, araç ve iş yerleri zarar gördü. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cadde ortasında silahlı çatışma

Olay, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı.

Otomobildeki grubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti.

Cadde ortasında silahlı çatışma - 1

ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede onlarca boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılana aramalarda ise olayda kullandıkları düşünülen 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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