Cadde ortasında silahlı çatışma

Olay, 16 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.



Bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı.



Otomobildeki grubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti.