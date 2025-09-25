Cadde ortasında silahlı kavga: 19 yaşındaki genç vuruldu

Yuva Mahallesi Vatan Caddesi’nde A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş, yanında bulundurduğu tabancayla iki el ateş ederek R.Ü’yü sağ bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kurşunla yaralanan 19 yaşındaki R.Ü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavgaya karışan iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.