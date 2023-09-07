Cadde ortasında tekmeli, yumruklu kavga

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.
Cadde üzerinde bir işletmenin önünde bekleyen kişiye, kimliği belirsiz kişiler saldırdı.
Çevredeki vatandaşlarında müdahil olduğu kavgada tabureler de havada uçuştu.
Husumetli olduğu kişiyi tarafından boynundan sıkılıp yere yatırılan genci ise başka bir kişinin tekmesi kurtardı.
Tekmeyle savrulan adam yere kapaklandı. Boğazı sıkılan genç tabureyle adamın kafasına vurdu.
Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Cadde üzerinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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