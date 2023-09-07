Cadde ortasında tekmeli, yumruklu kavga

Husumetli olduğu kişiyi tarafından boynundan sıkılıp yere yatırılan genci ise başka bir kişinin tekmesi kurtardı.



Tekmeyle savrulan adam yere kapaklandı. Boğazı sıkılan genç tabureyle adamın kafasına vurdu.



Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Cadde üzerinde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin