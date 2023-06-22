Caddede rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde daha önce kavga ettiği kişinin evinin önüne giden Nuri T., havaya rastgele ateş açmaya başladı. Nuri T., İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve diğer polislerin yarım saat süren ikna çabaları sonunda gözaltına alındı.

Caddede rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı

’nin Pamukkale ilçesindeki Hürriyet Caddesi üzerinde hareketli anlar yaşandı.

Bir kişinin elinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Caddede rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı - 1

Polis, çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Şüphelinin Nuri T. olduğu ve daha önce kavga ettiği kişilerin evinin önüne gelip havaya ateş ettiği belirlendi.

Caddede rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı - 2

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

Nuri T., “Teslim ol.” çağrılarına direnirken olay yerine babası geldi. Babasının da ikna çabası sonuç vermeyince Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve diğer polisler çelik yelek giyerek Nuri T.’nin yanına gitti.

Aydın’ın çabaları sonucu Nuri T., elindeki tüfeği yere bırakıp, teslim oldu.

Gözaltına alınan Nuri T., polis merkezine götürüldü.

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