Caddede rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı

Polis, çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.



Şüphelinin Nuri T. olduğu ve daha önce kavga ettiği kişilerin evinin önüne gelip havaya ateş ettiği belirlendi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ



Nuri T., “Teslim ol.” çağrılarına direnirken olay yerine babası geldi. Babasının da ikna çabası sonuç vermeyince Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve diğer polisler çelik yelek giyerek Nuri T.’nin yanına gitti.



Aydın’ın çabaları sonucu Nuri T., elindeki tüfeği yere bırakıp, teslim oldu.



Gözaltına alınan Nuri T., polis merkezine götürüldü.