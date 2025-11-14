Caddedeki yayalara ve araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde Ali K., idaresindeki 68 AK 705 plakalı otomobil ile ters yöne girip önce balıkçı dükkanına, daha sonra yaya Dilan Ç. (21) ile Arzu D.'ye (23) , caddedeki 2 otomobil ve halk otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından Ali K., kendisini otomobile kilitledi. Bu sırada çevredekiler, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla otomobile zarar vermeye başladı. Kalabalık arasından bir kişi de cebinden çıkardığı bıçakla otomobilin lastiklerini patlattı. Daha sonra otomobilden indirilen sürücü Ali K., kalabalık tarafından darbedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin linç edilmekten kurtardığı Ali K., darp sonucu yaralandı. Yaralı Ali K., olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali K.’nın otomobiliyle çarpması sonucu hafif yaralanan Dilan Ç. ve Arzu D. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Ali K.'nin yapılan muayenesinde 2,67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kaza ve darp olayıyla ilgili soruşturma başlattı.