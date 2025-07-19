Caddeler göle döndü, tepki gösterip yolda kulaç attı
Denizli'de dün 10 dakika boyunca etkili olan sağanak, bazı yol ve caddeleri göle çevrildi. Duruma tepki gösteren bir kişi, göle dönen bulvarda yüzdü.
Denizli'de dün fırtınayla birlikte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı, Karataş ve Cankurtaran mahallerinin yanı sıra Merkezefendi ile Acıpayam'da taşkınlara neden oldu.
Ekili arazilere de zarar veren taşkınlar nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Rögarların yetersiz kalması üzerine göle dönen ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.
GÖLE DÖNEN YOLDA KULAÇ ATTI
Alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle her yağışta aynı manzarayla karşılaşan yüzme antrenörü Tahsin Okutucu, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarında sıra dışı bir tepkiye imza attı.
"Deli değilim." diyen Okutucu, alt yapı sorununa dikkat çekmek istediğini söyledi.
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