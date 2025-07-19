Caddeler göle döndü, tepki gösterip yolda kulaç attı

Denizli'de dün fırtınayla birlikte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı, Karataş ve Cankurtaran mahallerinin yanı sıra Merkezefendi ile Acıpayam'da taşkınlara neden oldu.

Ekili arazilere de zarar veren taşkınlar nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Rögarların yetersiz kalması üzerine göle dönen ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.