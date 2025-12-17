Caddeler tutuldu, helikopter havalandı. İstanbul'da binden fazla gözaltı

İstanbul'da dün gece kent genelinde geniş bir polis denetimi yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada bin 434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı beş bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde bin 301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu bin 62 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, üç tüfek, dokuz kurusıkı tabanca, 70 fişek, bin 187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.