Çadır kentte gıda zehirlenmesi: 40 mevsimlik işçi hastanelik oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti.

Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma nedeniyle fenalaşan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.