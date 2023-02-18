Çadır ve konteyner kentler için aile sağlığı merkezleri kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için birçok ilde çadır ve konteyner kentler kuruldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süreliğine çadır ve konteyner kentlerde yaşayacak olan afetzedeler için nüfusa göre belli noktalarda aile sağlığı merkezi kuracaklarını belirtti.



Bir süreliğine Çadır ve Konteyner Kentlerde yaşayacak olan afetzedelerimiz için nüfusa göre belli noktalarda ayrı birer Aile Sağlığı Merkezi kuruyoruz. Kurulan Aile Sağlığı Merkezleri tıpkı normal hayattaki örnekleriyle aynı işlevi görecek, tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak. pic.twitter.com/9c7CBUVaOB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2023 Bakan Koca, kurulan aile sağlığı merkezlerinin, tıpkı normal hayattaki örnekleriyle aynı işlevi göreceğini ve tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin