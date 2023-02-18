Çadır ve konteyner kentler için aile sağlığı merkezleri kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için Sağlık Bakanlığı tarafından aile sağlığı merkezleri kurulacak.

Çadır ve konteyner kentler için aile sağlığı merkezleri kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için birçok ilde çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süreliğine çadır ve konteyner kentlerde yaşayacak olan afetzedeler için nüfusa göre belli noktalarda aile sağlığı merkezi kuracaklarını belirtti.

Bakan Koca, kurulan aile sağlığı merkezlerinin, tıpkı normal hayattaki örnekleriyle aynı işlevi göreceğini ve tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

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