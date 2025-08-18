Çadırda soba sonları oldu: Yaylada feci ölüm
Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kamp yapan Mustafa-Fatmagül K. çifti ısınmak için yaktıkları kömür ocağından sızan karbonmonoksit nedeniyle hayatını kaybetti.
Kayseri Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda konaklayan 47 yaşındaki Mustafa K. ve eşi Fatmagül K'den (46) haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çifti çadırda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa ve Fatmagün K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çadırda kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Erciyes
- Erciyes Kayak Merkezi
- Çadır Kampı