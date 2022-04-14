Çadırda sobadan sızan gazdan 4 çocuk zehirlendi

Eskişehir’de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 14.04.2022 - 16:12

Çadırda sobadan sızan gazdan 4 çocuk zehirlendi

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Eskişehir'de Suriye uyruklu 4 çocuk sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi’nde çadırda kalan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerin çocukları Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) Salih A. (6) gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Rahatsızlanan çocuklar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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