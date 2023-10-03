Çadırın üstüne istinat duvarı çöktü: 1 ölü

Hatay'da yaşadığı çadırın üzerine istinat duvarı devrilen kişi hayatını kaybetti. Olay Yayladağı ilçesinde meydana geldi.
Gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sırasında, 60 yaşındaki Durmuş Kafa'nın depremlerin ardından kalmaya başladığı çadırın üzerine istinat duvarı çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen duvarın parçalarını kaldırdı.
Duvarın altında Durmuş Kafa'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Kafa, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ayışığı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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