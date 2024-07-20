Çadırlarda yaşayan çocukların eğitimi için harekete geçildi

Yaşları 4 ila 11 arasında olan Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının daha iyi şartlarda eğitimlerini alabilmeleri için harekete geçildi.



Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın, “Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla 2024 yılı METİP (Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirmesi Projesi) çerçevesinde ilçemiz Tabakhane Mahallesi çadır yerleşim alanında bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde Bursa valilik, Yenişehir Kaymakamlığı, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı koordinatörlüğünde, Bursa İŞKUR Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22-25 Temmuz 2024 tarihlerinde 11.00- 16.00 saatleri arasında tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlenecektir” diye konuştu.



Akın, “Bizler ekip olarak yapılacak olan etkinlikler öncesinde çadırlar bölgesinde incelemelerde bulunup belirlediğimiz eksiklikleri Bursa Valiliğimize ilettik. Konuyla yakinen ilgilen Valimizin talimatlarıyla, yaşları 4 ila 11 arasında 350 çocuğumuza gün boyu atölyelerimizin devam etmesi amaçlanır. Anla Bakalım, Bul Bakalım, Renkli Bardak, Okçuluk vb. atölyeler bulunmaktadır. Atölyeler çocukların bilişsel ve psikososyal becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Etkinlikte atölye başlangıcı kılıç kalkan gösterisi, öğle molası BTM Bilim Show çocuklarla dans etkinlikleri düzenlenecek olup önümüzdeki ay kendilerine 1 aylık eğitim verilecektir. Bu önemli projenin hayata geçmesinde bizlerin her zaman yanında olan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

