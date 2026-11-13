Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni gelişme

İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma sürüyor.

Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi olan Mahiroğlu'na, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada 10 Kasım Çarşamba günü yeni bir operasyon daha yapılmış, altı şüpheli gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli İbrahim Tuncol başka suçtan tutuklu bulunurken, bir firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İLK OPERASYONDA BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI, HALK TV'YE KAYYUM ATANDI

Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada daha önce düzenlenen ilk dalga operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden beşi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halk TV'ye kayyum atanırken, kanala ait sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti .