Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden NTV'den Melike Şahin'e ödül
Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödül Töreni Ankara'da gerçekteştirildi. Gecede 13 dalda ödüller sahiplerini buldu. NTV'den Melike Şahin "Mustafa Emekçi" ödülüne layık görüldü.
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin her yıl düzenlenen “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni” gerçekleşti.
Gecede ödül alan isimler arasında NTV'den Melike Şahin de vardı. Şahin, "13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü" haberi ile Mustafa Emekçi Haber Ödülü'ne layık görüldü.
Şahin ödülünü Mustafa Emekçi'nin eşi Aldoğan Emekçi'den aldı.
Şahin ödülünü alırken, "13 yaşında bir çocuğun AIDS nedeniyle ölümü çok sarsıcıydı. O çocuk tek değildi. Bu haber vesilesiyle bir nebze olsun dikkatleri o yöne çekebilmek çok değerli.' dedi.
Gecede Haber Ödülü'nü Timur Soykan kazandı. Uğur Mumcu Haber Ödülü'ne ise İsrail Arı ve Cengiz Anıl Bölükbaş layık görüldü. TV Haber Ödülünü kazanan isimler ise Fırat Irmak ve Mahmut Özgün oldu.
Ödül törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, milletvekilleri, ÇGD üyeleri ve gazeteciler katıldı.
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ'NDE DE ÖDÜL
NTV Muhabiri Melike Şahin aynı haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 66.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde "Televizyon Haber Araştırma" ödülüne de değer görüldü. NTV Dış haber editörü Derya Acemoğlu da NTV Radyo'da yayınlanan Dünya Hali programıyla radyo programı ödülüne layık bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv
- Ödül
- Gazeteci