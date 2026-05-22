Çağla Tuğaltay cinayeti. Bir kişinin daha mezarı açıldı

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Genç kızın ailesinin talebi üzerine bugün İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Feriköy Mezarlığı'nda ikinci fethi kabir işlemi yapıldı.

Cinayet Büro Amirliği ve Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri, Adli Tıp doktoru ve savcının hazır bulunduğu mezarlığa aileden kimse gitmedi.

Ahmet Baki Metrgenç'in mezarının açılması için çalışmalar tamamlandı. Sırada İsmail Hakkı Ç. ile Fehmi S.'nin kabirlerinin olduğu öğrenildi.

Geçen günlerde de eski komşulardan Lütfi Şerbetçi’nin mezarının açılmıştı.

ÇAĞLA'YA NE OLDU?

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de okuldan çıktıktan sonra saat 16.40 sıralarında eve döndü.

Genç kız üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay Çağla'nın annesi Gülnur Tuğaltay'ın eve telefon etmesiyle ortaya çıktı. Anne Tuğaltay, uzun süre cevap alamadığı için komşusu Nilgün Çemberli'den gidip bakmasını rica etti. Çemberli, anahtarla içeri girdiğinde dehşet bir manzarayla karşılaştı.

Polis tutanaklarında kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, evden bir şey çalınmadığı, Çağla'nın iç çamaşırının sıyrılmış olduğu ama tecavüz bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

2000'de düzenlenen kriminal raporda tırnak altı DNA bulunmadığı belirtildiği halde 2013'teki incelemede bunun tam tersi bir sonuç çıktı. Çağla'nın tırnak altında boğuşmaya bağlı olarak yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi.

Hem DNA hem de binanın girişindeki kan lekesinden alınan örneklerde bugüne dek herhangi bir eşleşme olmadı.

Dava dosyası 5 Haziran 2020'de kapanma noktasına geldi. Ancak savcılık, birkaç gün önce kapıcının ifadesinin alındığını ve bu kişinin kar örneğiyle eldeki bulguların karşılaştırılmasını istedi, zaman aşımının durdurulmasına karar verdi.

26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. İki kez özel ekip kuruldu, hiçbirinde sonuç alınamadı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin girişimiyle dosya geçen aylarda yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılarak o zamanki cinayet bürosu ekipleri ile görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini duyurdu.

ÇAĞLA'NIN ANNESİ: BİR TEK SİZ İLGİLENDİNİZ

Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, Gürlek'e “Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz.” diye seslendi.

"HALA DNA ELDE ETME ŞANSIMIZ VAR"

Uzmanlar, aradan geçen zamana rağmen hala DNA elde edilebileceğini söylüyor.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, "Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin isterse başka yere gömülsün hatta daha ilerisini söyleyeyim yakılsa dahi kalan liflerden hala DNA elde etme şansımız var. Yeni yapılan adli tıp çalışmaları elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor." diyor.