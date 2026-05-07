Çağla Tuğaltay dosyası hızlanıyor. Binaya sonradan girmişlerdi, DNA'larına bakılacak

5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasındaki hareketlilik ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ’in adımları, birçok kayıp ailesini umutlandırdı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun raftan indirdiği soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, “organize kötülük” diye nitelenebilecek ayrıntıları gözler önüne serdi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere birden fazla kamu görevlisinin işin içine girdiği ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 12 kişi tutuklanmış durumda.

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı buldu. 23 Nisan 2026’da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu.

Bu dairenin ilk ele aldığı dosyalardan biri de, Çağla Tuğaltay oldu.

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de okuldan çıktıktan sonra saat 16.40 sıralarında eve döndü.

Genç kız üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay Çağla'nın annesi Gülnur Tuğaltay'ın eve telefon etmesiyle ortaya çıktı. Anne Tuğaltay, uzun süre cevap alamadığı için komşusu Nilgün Çemberli'den gidip bakmasını rica etti. Çemberli, anahtarla içeri girdiğinde dehşet bir manzarayla karşılaştı.

Polis tutanaklarında kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, evden bir şey çalınmadığı, Çağla'nın iç çamaşırının sıyrılmış olduğu ama tecavüz bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

2000'de düzenlenen kriminal raporda tırnak altı DNA bulunmadığı belirtildiği halde 2013'teki incelemede bunun tam tersi bir sonuç çıktı. Çağla'nın tırnak altında boğuşmaya bağlı olarak yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi.

Hem DNA hem de binanın girişindeki kan lekesinden alınan örneklerde bugüne dek herhangi bir eşleşme olmadı.

Dava dosyası 5 Haziran 2020'de kapanma noktasına geldi. Ancak savcılık, birkaç gün önce kapıcının ifadesinin alındığını ve bu kişinin kar örneğiyle eldeki bulguların karşılaştırılmasını istedi, zaman aşımının durdurulmasına karar verdi.

26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. İki kez özel ekip kuruldu, hiçbirinde sonuç alınamadı.

Özel birim, Çağla Tuğaltay'ın dosyasını da raftan indirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün bu kapsamda genç kızın ailesiyle bir araya geldi.

“Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi lazım. Üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır." diyen Gürlek, şöyle devam etti:

“Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli.”

Gürlek, cinayetle ilgili şüpheli olan ve hayatını kaybeden dört kişi için ailenin talebi üzerine başsavcılığın “Fethi Kabir” yapmayı uygun bulduğunu, ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

BAKAN GÜRLEK: BİNAYA SONRADAN GİREN 12 KİŞİNİN DNA'SINA BAKILACAK

Bakan Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılarak o zamanki cinayet bürosu ekipleri ile görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini belirtti.

ÇAĞLA'NIN ANNESİ: BİR TEK SİZ İLGİLENDİNİZ

Bakan Gürlek, aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili ilgili görüşlerini de dinledi.

Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, “Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz.” dedi.