Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."

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