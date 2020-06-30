Çağlayan Adliyesi önünde baro protestosu

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar "çoklu baro düzenlemesi"ni protesto etti.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu yasa tasarısının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Baronun çağrısıyla çağlayan meydanı'nda toplanan avukatların eyleminde polis güvenlik önlemi aldı.



Avukatlara sık sık fiziki mesafe uyarısı anonsları yapıldı. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.



ANKARA'DA MİTİNG



Öte yandan 3 Temmuz saat 14:00'te Büyük Savunma Mitingi yapılacağı bildirildi. Ankara'daki mitinge tüm avukatlar çağrıldı.

