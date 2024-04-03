Çağlayan Adliyesi'nde Van gerginliği: 14 avukata gözaltı

Van'da belediye seçimlerinde yaşanan gerginlik İstanbul Adalet Sarayı'na taşındı.

Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda saat 13.00 sıralarında toplandı. Polis, kaymakamlıkça izin verilmediği gerekçesiyle gruba dağılmasını söyledi.



Avukatlar, bu kez adliye önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polisler, gruba dağılma uyarısında bulunarak ablukaya aldı.

Bu sırada arbede yaşandı. Adliyeye girmek isteyen avukatlara polis engel oldu. Avukatlar, iddiaya göre adliyeye zorla girmeye çalıştı.

C Blok kapısında güvenlik noktasında yaşanan arbede sonucunda X-Ray cihazları ve monitörler hasar gördü. Gruptakilerle polis arasında yaklaşık 20 dakika yaşanan arbede sonrasında grup dışarı çıkarıldı. Polisin 14 avukatı gözaltına aldığı öğrenildi.