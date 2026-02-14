Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güzel haberler bekliyoruz"

Türkiye’nin Mavi Vatan dışındaki ilk derin deniz sondaj görevi için, Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'ye doğru yola çıktı. Gemi Mersin'den uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gemi yola çıkmadan,, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Erodğan telefon aracılığı ile mürettebata seslendi.

Erdoğan, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey sondaj gemimizin değerli mensupları, öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırla vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE DÜNYADA DÖRDÜNCÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj gemisi Çağrı Bey'i Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurladı.

Bakan Bayraktar, “Çağrı Bey ile başlayan uluslararası, kıtalar arası operasyonumuz ile artık yeni bir döneme geçiyoruz.” açıklamasını yaptı. Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arama ve sondaj kapasitesine yönelik filoya dahil ettiği 7. nesil yeni ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, yeni görevi için deniz sularına indi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde: "Deniz sahalarımızda üretimi artırmak ve yeni operasyonlarda kullanmak üzere enerji filomuza 2 yeni gemi ilave etmiştik. Bu gemilerimizin uzunluğu 228 metre, genişliği 42 metre ve yüksekliği 114 metre, bu gemilerimizde 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gemilerimizin isimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak açıklamıştı. Sondaj gemisi sayısı böylelikle 6'ya çıktı. Türkiye sismik gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte dünyanın en büyük dördüncü denizlerde arama filosuna sahip ülkesi konumuna geldi.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJLAR

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğal gazı kullandığına işaret eden Bayraktar, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" diye konuştu. Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını da ifade etti. Yıldırım Gemisi'nin de Karadeniz'deki arama faaliyetlerine Nisan ayı içerisinde katılmış olacağını belirtti.

ÇAĞRI BEY SOMALİ'YE GİDİYOR

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığına dikkat çeken Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAĞRI BEY'İN ROTASI

Bakan Bayraktar Çağrı Bey Gemisi'nin rotası hakkında “Çağrı Bey’i buradan Somali’ye uğurluyoruz. Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamıyor. Akdeniz’i baştan sona geçecek. Cebelitarık Atlas Okyanusu’na açılacak. Batı Afrika kıyılarını geçerek Ümit Burnunu geçecek. 45 günlük süre sonrasında Mogadişu limanına ulaşacak.” açıklamasını yaptı

AKKUYU'DA HEDEF BU YIL İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını hatırlatan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diye konuştu.