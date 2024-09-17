Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır? İsrail'in saldırısı sonrası merak konusu oldu

İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2800 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından çağrı cihazları merak konusu oldu. Peki, çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır?

Çağrı cihazı nedir, nasıl çalışır? İsrail'in saldırısı sonrası merak konusu oldu

Cep telefonları yaygınlaşmadan önce sıklıkla tercih edilen çağrı cihazları günümüzde hala kullanılıyor. 90'lı yılların başında popülaritesi zirveye çıkan cihaz günümüzde halen doktorlar ve hemşireler tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI HAKKINDA

’in ’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

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