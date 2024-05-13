Çağrı merkezi dolandırıcılarına 9 ilde operasyon: 38 gözaltı

Bursa’da çok sayıda kişinin internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Polis, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi.



Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.



Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.