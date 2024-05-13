Çağrı merkezi dolandırıcılarına 9 ilde operasyon: 38 gözaltı

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çağrı merkezi kurarak mağdurları yatırım vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.

Çağrı merkezi dolandırıcılarına 9 ilde operasyon: 38 gözaltı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da çok sayıda kişinin internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi.

Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...