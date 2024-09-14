Çağrı merkezi dolandırıcılığı: 50 kişiden 1 milyon lira topladılar

İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. Son bir ayda 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı belirlenen zanlılardan ikisi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağrı merkezi dolandırıcılığı: 50 kişiden 1 milyon lira topladılar

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden araç kiralama ve oto yedek parça satışı ilanlarıyla ülke genelinde bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Olayı araştıran Büro Amirliği ekipleri, M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A'nın (22) 'un Üsküdar ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını ve son bir ayda 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çağrı merkezi teknik ve fiziki takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan M.K. ve A.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öne Çıkan Video

Ambalajlı ürünlere zam oyunu: Gramajı düşürüp fiyatı aynı tutuyorlar

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaybolan balıkçı 36 saat sonra bulundu

Kaybolan balıkçı 36 saat sonra bulundu

Narin ile gündeme geldi: Türkiye'de 90 çocuktan biri suç mağduru

Narin ile gündeme geldi: Türkiye'de 90 çocuktan biri suç mağduru

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil namazı niye nasıl getirilir? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil namazı niye nasıl getirilir? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Fındık bahçesinde otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

Fındık bahçesinde otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

12 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

12 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...