Çağrı merkezi kurup Almanları dolandırdılar

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Almanya'da yaşayanların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit etti.



Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin genelde yaşlı Alman vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyip tersini yaparak yüksek tarifelere taşıdığı, bu sayede komisyon alarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.



İKİ ALMAN VATANDAŞI DA GÖZALTINDA

Bunun üzerine şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yurtdışında da benzer suçlardan kaydı olan 2 Alman vatandaşı ile 6'sı yurtdışı doğumlu 8 Türk vatandaşı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.