İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 175 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının deşifre edildiğini söyledi.

"MAĞDURLARI FAZLA PARA YATIRMAYA YÖNLENDİRDİLER"

Gürlek, "Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Şebekenin, mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep ettiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

13 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlendi.

28 ŞİRKETE AİT 42 ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON YAPILDI

Yapılan tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda 175 şüphelinin gözaltına alındığını, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ise arandığını bildirdi.