Çakaloğlu çiftinin cinayet şüphelisi itiraf etti. "Para için öldürmüş"

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu (80) çiftinin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Olay, 8 Şubat Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KOVALAMACA YAŞANDI



Yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu Ş.H. (39) isimli kişi şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.H. isimli şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sorgusunda Ş.H'nin Turgut Çakaloğlu'ndan para istediği ancak olumsuz yanıt alınca cinayetleri işlediği bilgisine ulaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.