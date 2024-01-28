Çakar lamba kullananlara ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.
⚠️“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024
❗️Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 8⃣1⃣ İl Trafik… pic.twitter.com/hpE1PAyx09
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