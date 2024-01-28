Çakar lamba kullananlara ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.