Çakarı açık bırakıp pastaneye gittiler: Sürücü ve araç sahibine 276 bin TL ceza

Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesi üzerinde devriye yapan trafik polisleri park halindeki panelvan tipi araç üzerinde megafonlu çakar tertibatı olduğunu tespit etti. Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu.

Çakarı açık şekilde aracı park ederek pastaneye giden 18 yaşındaki sürücü N.T. ile ruhsat sahibine ise toplamda 276 bin TL cezai işlem uygulandı.