Avrasya Tüneli'nin girişinde geçen yıl dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'n ait çakarlı aracı durdurduktan sonra açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan polis memuru N.Ç.'ye iyi haber, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla başlatılan soruşturma iznini kaldırarak, "Atfedilen fiilin TCK kapsamına giren bir suç niteliği taşımayıp disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olduğu kanaatine varılmıştır" dedi.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, mahkemenin bu kararı ile polis hakkındaki soruşturma kapandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memurunun, aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliği edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu il emniyet müdürü yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlem uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir" denildi.

Görevinden uzaklaştırılan N.Ç., olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve aracında bulunan kişi hakkında 'tehdit ve görevini yapmaya engel olma" suçlarından şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık ise, Ömer Faruk Yelkenci hakkında soruşturma başlatmak için İstanbul Valiliği'nden izin istedi. Valilik inceleme sonucunda Yelkenci hakkında soruşturma izni vermedi.

Açığa alınan polis memuru N.Ç., bu süre içinde görevine geri döndü. Görev yeri değiştirilen N.Ç. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Bunun üzerine Ömer Faruk Yelkenci de başpolis meuru N.Ç. hakkında makul sürede görevini yapmaması nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla saavcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memuru hakkında soruşturma başlatan Memur Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma izni almak için Bayrampaşa Kaymakamlığı'na yazı yazdı. Dosyayı inceleyen kaymakamlık, polis memuru hakkında soruşturma başlatılması yönünde izin verdi.

Karara tepki gösteren N.Ç.'nin avukatları soruşturma izni kararına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi'ne taşıdı. İdare Dava Dairesi de örnek bir karara imza atarakı polis memuru hakkında soruşturma iznin kaldırdı.

14 Mart 2016 tarihinde İstanbul il Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 28 Ağustos 2018 tarihinde görevinden alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü iki buçuk yılı aşkın süredir yürüten ve 28 Şubat 2018 tarihinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen çakarlı araç tartışmasıyla gündeme gelen Yelkenci'nin yerine Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yacızı atandı.

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