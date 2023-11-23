Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslar yakalandı: 67 bin 296 TL ceza kesildi

Kadıköy'de ve Küçükçekmece'de çakar taktıkları araçlarıyla trafiğe çıkan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 67 bin 296 TL ceza kesildi.

Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslar yakalandı: 67 bin 296 TL ceza kesildi

Kadıköy'de D-100 kara yolu ve Küçükçekmece'de Aşık Veysel Caddesi'nde yol üzerinde makas atarak ilerleyen ve "yakalanmadığın sürece her şey legal" notuyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıslara yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Araçlarında çakar-siren tertibatı bulunan ve yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D., S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 'çakar takarak drift yapmak, cam filmi takmak, yönetmenliğe aykırı plaka takmak ve trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplamda 67 bin 296 TL kesildi.

Aynı zamanda şahıslarla ilgili de adli işlem başlatıldı.

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