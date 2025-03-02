"Çakarlı" kızı ceza yemişti! Cübbeli Ahmet konuştu: Araç damadın
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının çakarlı aracıyla görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu. Kızının yanlış yaptığını söyleyen Cübbeli Ahmet, aracının zaten iş insanı olan damadına ait olduğunu ve durumun kendisiyle bir ilgisi olmadığını söyledi.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun çakarlı lüks ciple yaptığı hatalı dönüş sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Palazoğlu'na 139 bin 165 lira para cezası uyguladı.
Olayın gündem olmasının ardından konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının yaptığının yanlış olduğunu, aracın kendisiyle alakalı olmadığını ve damadının aracı olduğunu belirtti.
Kızının izinsiz çakar kullanması ve yediği ceza ile ilgili ilk kez konuşan Ahmet Mahmut Ünlü “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” dedi.
Aracın damadının üstüne olduğunu belirten Ünlü, “9 senelik evli. Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten. 38 milyonlardan filan başladı araç, ‘yok mu artıran’a girildi. Elektrikliymiş, ben çok anlamam. 12 milyonmuş. Onun eşi zengin olabilir. Kat kat zekatını verir. ‘Bindiğin arabanın zekatı yok’ diyorum bunlar onu da verir." diye konuştu.
Video paylaşıldıktan sonra tehdit mesajları geldiğini belirten Ünlü, "Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.
NE OLMUŞTU?
“Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar bulunan lüks ciple hatalı dönüş yapması sosyal medyada tepki çekmişti.
Görüntüyü ihbar kabul eden polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.
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