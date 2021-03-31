Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın 34 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

NTV Haber - DHA 31.03.2021 - 15:34

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Çakarlı saldırgan tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Çakarlı saldırgan tutuklandı

Çakarlı maganda hakim karşısında

Çakarlı maganda hakim karşısında

Çakarlı maganda aracını satışa çıkarmış

Çakarlı maganda aracını satışa çıkarmış

İstanbul'da çakarlı araç kullanıp trafikte kendisine yol vermediği iddiasıyla sürücü Dadaş Aras'ı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal'ın davasında sona gelindi.

TANIK DİNLENDİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör, "Minibüsün çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası zannettim. Sanığın Aras'ı bıçakladığını gördüm, yaralıyı alıp hastaneye götürdüm" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcısı mütalaasını açıkladı.

34 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanığın “Kasten öldürmeye teşebbüs", “Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", “Ulaşım araçlarının alıkoyulması" ve “Hakaret" suçlarından 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanığın son savunması için ertelendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...