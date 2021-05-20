Çakarlı magandaya tahliye

İstanbul Arnavutköy'de izni olmadığı halde çakar kullanan, trafikte tartıştığı sürücüyü 6 yerinden bıçaklayan Muhammet Enes Uysal hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık, hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

NTV Haber - DHA 20.05.2021 - 12:48

Çakarlı magandaya tahliye

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İstanbul Arnavutköy'de Muhammet Enes Uysal, 9 ay önce çakar ile araç kullanırken, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Dadaş Aras'ın önünü kesmiş, defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Kullandığı minibüsünü internetten satışa çıkaran saldırgan Avcılar'da polise yakalanmıştı.

Saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme sanığı "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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