Çakarlı magandaya tahliye

NTV Haber - DHA 20.05.2021 - 12:48
İstanbul Arnavutköy'de Muhammet Enes Uysal, 9 ay önce çakar ile araç kullanırken, kendisine yol vermediği gerekçesiyle Dadaş Aras'ın önünü kesmiş, defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Kullandığı minibüsünü internetten satışa çıkaran saldırgan Avcılar'da polise yakalanmıştı.
Saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme sanığı "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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