Çakarlı ve sirenli düğün konvoyu ile yolu trafiğe kapattılar

Dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde iddiaya göre; yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundakiler, dakikalarca müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

Konvoydaki araçların bazılarının çakarlı olduğu ve siren çaldığı da görüldü.

Bir süre sonra, araçlarıyla bölgeden uzaklaşan konvoydakilerin eğlenceli anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolun kapanması bölge halkının tepkisini topladı, bu anlarda yolda da uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.