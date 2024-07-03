Çakı ve zıpkınla 200 kiloluk orkinos avı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Mercankoy plajında kıyıya yakın yüzen dev bir orkinos balığı görüldü. Orkinosu fark eden bir vatandaş, eline aldığı çakı ile balığı avlamaya gitti. Daha sonra başka bir vatandaş da zıpkın alarak balığın peşine düştü.

ÇAKI VE ZIPKINLA AVLADILAR

Denizde orkinos ile uzun süre mücadele eden vatandaşlar, çakı ve zıpkın ile balığı avlamayı başardı. Yaşanan o anlar ise başka bir tatilci tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, çakı ile denize koşan vatandaş ile zıpkın kullanan vatandaşın mücadelesi ve vatandaşların şaşkınlıkla olayı izlemesi yer alıyor. Uzun süren mücadaleye rağmen orkinosu avladıkları için çok sevinen tatilciler, balığı satmayı düşündüklerini dile getirdi.

200 KİLO AĞIRLIĞINDA

Yakalanan orkinosun 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilirken, bu tip balıkların yakalanması için özel ekipman ve büyük tekneler kullanıldığı öğrenildi.



Bu arada orkinosun Karareis ve Küçükbahçe civarındaki balık çiftliklerine avlanmaya gittiği ve orada yaralandığı için kıyıya geldiği tahmin ediliyor.