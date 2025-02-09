Çakıl yüklü kamyon, zeytin bahçesine düştü

Hatay'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu zeytin bahçesine uçtu.

Çakıl yüklü kamyon, zeytin bahçesine düştü

Kaza, Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak zeytin bahçesine uçtu.

Sürücüsünün hafif yaralandığı kazada kamyondaki çakıllar bahçeye devrildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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