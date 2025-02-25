Çakmak gazı evi yaktı

Balıkesir’de çakmak dolumu sırasında çıkan yangın, evi yaktı.



Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Erdek’e bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.



İddiaya göre, ev sahibi Serra Ş.’nin çakmağına gaz doldurmak istediği sırada çakmak bir anda alev aldı.



Alevler kısa sürede diğer eşyalara sıçrarken, Serra Ş. hızla apartmanın dışına çıktı.