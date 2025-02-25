Çakmak gazı evi yaktı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde beş katlı binanın dördüncü katında, çakmak gazı dolumu sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, dairede büyük hasara neden oldu.
Balıkesir’de çakmak dolumu sırasında çıkan yangın, evi yaktı.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Erdek’e bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.
İddiaya göre, ev sahibi Serra Ş.’nin çakmağına gaz doldurmak istediği sırada çakmak bir anda alev aldı.
Alevler kısa sürede diğer eşyalara sıçrarken, Serra Ş. hızla apartmanın dışına çıktı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında evde hasar oluşurken, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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