Otomobildeki çakmak tüpü patladı: 2 yaralı

Erzurum'da otomobildeki çakmak tüpünün patlaması sonucu aracın tavanı ve camları parçalandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

'da Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi'de bir otomobilde, çakmak gazı tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada Ö.F.Ç. (20) ile M.S.Ç. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

