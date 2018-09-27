Karaman'da, Gazidükkan Mahallesi Şehit Caddesi'ndeki bir apartmanın garajında park halinde bulunan otomobildeki Y.M. (14) ve A.C.Ö.'nün (15) elindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonucu 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayın ardından inceleme yapan polis ekibi, otomobilde ve dışında 4 adet çakmak gazı tüpü ile bir paket sigara buldu.
Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.