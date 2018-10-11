AK Parti, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören 50 maddelik torba yasa teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin cuma günü komisyonda ele alınıp önümüzdeki hafta da Genel Kurul’dan geçirilmesini planladıklarını bildirdi.



Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün haberinde teklifle getirilen düzenlemelerde öne çıkanlar bazı başlıklar şöyle:



BAŞPOLİSLER KOMİSER YARDIMCISI OLACAK: Başpolis alımı sonlandırılacak. 45 yaşından gün almamış mevcut başpolis ve kıdemli başpolisler yapılacak sınavlarda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığı’nca düzenlenecek eğitimlerini tamamlamak şartıyla komiser yardımcısı rütbesine atanacak.

POLİS, JANDARMANIN GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ: Kalkınmada öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de Harcırah Kanunu’nun, “geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” hükmünden istisna tutulacak.

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMANIN HAK KAYBI GİDERİLECEK

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPAN PERSONELE GENİŞ YETKİ

DİSİPİN KURULLARI: Bu çerçevede, disiplin soruşturması açılmasında ve disiplin amiri veya disiplin kurulunun saptanmaında ilgili personelin fiilin işlediği tarihte çalıştığı yer esas alınacak. Disiplin kurulları artık soruşturma konusunun karara bağlanmasına yer olmadığı kararı da verebilecek. Bu düzenleme 682 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 23 Ocak 2017 tarihte devam etmekte olan disiplin soruşturmalarına da uygulanacak.

ÇAKMAK GAZI YASAĞI: Hangi amaçla olursa olsun çakmak gazının da çocuklara satılması veya verilmesi yasak olacak.

DERECİK İLÇESİ KURULUYOR: Hakkari’de Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi ilçe yapılacak.



KORUCULARA ERKEN EMEKLİLİK: 15 yıllık hizmet süresini tamamlamış güvenlik korucuları da başvurmaları halinde erken emeklilik imkanından yarararlanabilecek.



EMEKLİ OLANIN YERİNE ÇOCUK YA DA KARDEŞİ ALINACAK: Halen görevde bulunan güvenlik korucularından 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiği kesilecek. Bunların yerine aynı yerleşim biriminde görev yapmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak şartıya öncelikle çocuklarından yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilecek.

İHBARCIYA VE MUHBİRE ÖDÜL: Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suçun ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine, faillerin yakalanmasına yardım edenlere para ödülü verilecek.

UYUMAK DİSİPLİN SUÇU: Genel kolluk personeline disiplin cezası verilme gerekçesi sayılan fiillerin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, “aynı rütbedeki meslektaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek, görev sırasında uyumak ve uyuklamak, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın bahis ya da şans oyunları oynamak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek, fuhuşu için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle ilişki kurmak” için disiplin cezası öngörüldü.