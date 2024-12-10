Çakmak tüpü patladı: 2 yaralı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarı içerisinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.



Patlamada zarar gören otomobildeki G.A, T.T. ve K.Ö. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

