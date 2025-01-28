Çakmakçıda başlayan yangında beş iş yeri küle döndü: Patlamalar yaşandı

Edirne'de üç iş yerinin ve iki iş yeri deposunun yandığı yangında çakmakçı dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşandı.

Çakmakçıda başlayan yangında beş iş yeri küle döndü: Patlamalar yaşandı

'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Çakmakçıda başlayan yangında beş iş yeri küle döndü: Patlamalar yaşandı - 1

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, üç iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki iş yeri deposunda da kısmi zarar oluştu.

Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çakmakçıda başlayan yangında beş iş yeri küle döndü: Patlamalar yaşandı - 2

Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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