Çakmakçıda başlayan yangında beş iş yeri küle döndü: Patlamalar yaşandı

Edirne 'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, üç iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki iş yeri deposunda da kısmi zarar oluştu.



Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.