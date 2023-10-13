Çakmakla oynarken yangın çıkardı

Yangında dumandan etkilenen Kadriye Öztürk’e ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak hastaneye kaldırıldı.



Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının 9 yaşındaki çocuk tarafından çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin