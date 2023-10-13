Çakmakla oynarken yangın çıkardı

Antalya’da küçük çocuğun balkonda çakmakla oyunu yangın çıkardı. Yangın, daireye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Çakmakla oynarken yangın çıkardı

Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında dairenin balkonundan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekipleri tarafından kısa surede söndürüldü.

Yangında evin balkonun panjurları ve balkonda bulunan bazı eşyaların yandığı öğrenildi.

Çakmakla oynarken yangın çıkardı - 1

Yangında dumandan etkilenen Kadriye Öztürk’e ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının 9 yaşındaki çocuk tarafından çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi.

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