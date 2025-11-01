Çakmakla oynayan çocuklar evi yaktı: İki kişi hastanelik oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

İki kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İki kişi bu sabah taburcu edilirken, incelemede; yalnız bulundukları odada çakmakla oynayan dört çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.