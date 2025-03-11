Çakra açma, inziva ve diğerleri... Gerçek mi yoksa para tuzağı mı?

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Spritüel yaşam adı altında popüler hale gelen bazı uygulama, eğitim ve ritüellere inanıp çare arayan da para tuzağı diyen de var.



Ruh doktorları ise bu tip uygulamaların tamamen bilimsellikten uzak olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, bu tip ritüellere toplumun her kesiminden inananlar olduğunu söyledi.



EĞİTİMİ YOK



Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, bu uygulamaların eğitimi olmadığından bahsedip "Birbirlerine okul açarak kapalı alanlarda, birbirlerine bir takım usuller öğretiyorlar. Sessizlik içinde inzivaya çekilmek gibi, içindeki öfkeyi doğaya haykırmak gibi, kayalara bağırmak gibi..." dedi.



"Bir takım şeyler telkin ediyorlar ve buna inanan insanlar da telkine yatkın insanlar oluyorlar." diye konuşan Verimli, "Telkine yatkın insanların toplumda yüzde 10 olduğu bilinir." dedi.



Büyü ve muska uygulamasıyla iyi para kazanan olduğunu dile getiren Verimli, "Bunlar aslında normal ama eğitimsiz kişiler" ifadelerini kullandı.



GERÇEK Mİ YOKSA PARA TUZAĞI MI?



Profesyonel Yaşam Koçu Yurdaay Onaran ise 20 yıldan uzun süredir spritüel yaşam alanında çalışmalar düzenliyor.



Onaran; akademisinde aile sistem dizimi yapıyor, huşu enerjisi, kuantum terapisi gibi alanlarda seanslar veriyor.



Geçmişe dönük bu olayların gerçeğine gittiklerini, onları görüp ve orada yapılması gerekenleri anlayıp, kişinin şimdiki farkındalığını artırdıklarından bahseden Onaran, "Bütün dünyada kullanılan ve Türkiye'de de başlayan bir sistem. Yani kalkıp da bunlarla büyü falan yapılmıyor, yapılmaz da... Yapılması da oldukça tehlikeli ve etik değil." dedi.



FATURASIZ İŞLEMLER



Spritüel yaşam çalışmalarında önemli bir boşluk da mali ve hukuki denetim.



Onaran, kendisini şaman ilan eden kişiler olduğundan bahsedip "Bir tane duydum 17 bin lira alıyormuş bir aile dizilimine mesela. Bu alanda ne kadar para dönüyor derseniz düşündüğünüzden çok daha fazla olabilir." diye konuştu.